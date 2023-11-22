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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس التنمية الصناعية تتفقد مجمع البحيرة الجديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة

صدى البلد

 

قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة ترافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية للمجمع الصناعي الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، حيث قامت بتفقد الوحدات الصناعية المقامة ومتابعة التجهيزات النهائية للمجمع تمهيدًا لطرحه قريبًا على المستثمرين.

جاءت تلك الزيارة بحضور اللواء مهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، واللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وعدداً من قيادات الهيئة والمحافظة.

هذا وسيضم المجمع الجديد بحوش عيسى  ٨٦٤ وحدة صناعية كاملة الإنشاءات والتجهيزات ويقام على مساحة إجمالية تبلغ ١٥ فدان.

كما شملت الجولة تفقد سير العمل بعدد من المصانع المنتجة بمنطقة حوش عيسى، ومنها مصنع الرحاب للصناعات الغذائية، ومصنع الزهراء جروب للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة، ومصنع الضحى للأعلاف.

وخلال الجولة ألتقت رئيس الهيئة بمجموعة من المستثمرين بالمنطقة، لمناقشة المقترحات والرؤى المرتبطة بتطوير المنطقة والمتطلبات اللازمة فى هذا السياق، وكذلك مناقشة أهم التحديات التى تواجه مستثمري المنطقة، وأكدت على التوجه الداعم من قبل وزارة التجارة والصناعة وكافة الهيئات والجهات التابعة لها، للعمل على التعامل وتذليل تلك التحديات، لاسيما وأن المنطقة الصناعية بحوش عيسي تعد منطقة واعدة وجاذبة للإستثمارات بمختلف أنواعها، فى ظل توافر شبكات المرافق والبنية التحتية وشبكة الطرق الداخلية.

التجارة والصناعة الإدارة المركزية إدارة المناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنمية الصناعية التجهيزات النهائية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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