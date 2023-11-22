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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مضاعفة صادرات التكنولوجيا والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمي عام 2025

صدى البلد

 أحمد عمر الخبير قطاع التكنولوجيا أن  أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات يرجع الى  أنه  شريك أساسي في عملية التنمية للاقتصاد الوطني، قائلاُ " تمتلك مصر ثروة بشرية من الشباب المتخصص في صناعة البرمجيات

وأضاف أننا قادرون على مضاعفة صادرات التكنولوجيا، والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمي بحلول عام 2025 من سوق صناعة البرمجيات والذي يقدر بـ 500 مليار دولار عالمياً

وطالب ضرورة العمل على تطوير مهارات الشباب من خلال حرصهم على تطبيق آليات التنمية، والإلتزام بأخلاقيات العمل الأساسية والإلتزام بالوقت بشكل قاطع، لمواكبة تطور هذه الصناعة الواعدة".

ولفت الى أنه سيتم استعراض أحدث أساليب تصدير التكنولوجيا للخارج من خلال  نظام أودو العالمي من الخليج العربي حتى شمال إفريقيا، بدايةً من حلول Odoo ERP system  للشركات والمؤسسات المختلفة مروراً بتحليل الفجوة والاستماع الى متطلبات العملاء وترجمتها إلى حلول تقنيه من أنظمة Odoo  المختلفة، الأمر الذي يسهل التحكم في النظام وتفصيله وتخصيصه حسب احتياجات العملاء، وصولاً إلى خطوتي تدريب الموظفين على هذا النظام البرمجي وخدمات الصيانة والدعم الفني مابعد البيع من متابعة النسخ الاحتياطي للنظام والادارة الكاملة للخوادم ومراجعتها بشكل دوري وأخيراً للتأكد من عمل النظام بالشكل المتفق عليه.

 

 وأشار الى  أنه وفقاً لأحدث الدراسات تحتل مصر المركز الثاني عشر عالمياً في مجال صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود ،بينما جاءت الأردن في المركز الرابع عشر وتونس في المركز الثامن والعشرين، مؤكداً على أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة والتحول الرقمي 2030.

 

اقتصاد الوطني التكنولوجيا التحول الرقمي الدعم الفنى الخليج العربي الفجوة الصناعة السوق العالمي

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