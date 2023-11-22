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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم روسي بالمسيرات على وسط وجنوب أوكرانيا

هجوم روسي بالمسيرات
هجوم روسي بالمسيرات على أوكرانيا

 

أعلنت  القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار ال 14 التي أطلقتها القوات الروسية في هجوم خلال الليل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية، في بيان لها، إن الهجوم على المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية والغربية في أوكرانيا استمر من الساعة 8:00 مساء. (1800 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء حتى الساعة 3:00 صباحا يوم الأربعاء.

ولم تكن هناك تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وقالت القوات الجوية أيضا إن الجيش الروسي أطلق صاروخ X-22 في منطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي ولكن الصاروخ فشل في الوصول إلى هدفه، وسقط في حقل.

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