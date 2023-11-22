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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: نجاح الوساطة المصرية في الوصول لاتفاق هدنة بغزة يؤكد ريادتتا بالمنطقة

السعيد غنيم، النائب
السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

أشاد الدكتور ، بنجاح الجهود المصرية فى التوصل لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، قائلا:" مصر تبنى القضية من اليوم الأول واليوم نجحت الجهود المصرية.

وأكد غنيم فى بيان صحفى له ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى منذ اللحظة الأولى للأزمة الراهنة وهم على قلب رجل واحد لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين، وهذا ما اتضح فى العديد من التحركات والمواقف، ومن ثم مصر ترعى القضية الفلسطينية، حيث تعد مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، من الأولويات التى تعمل عليها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأكد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة>

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