نجاح جديد.. سرايا القدس تدك قوات الاحتلال وتؤكد سقوط ضحايا

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن نجاحات جديدة حققها مقاتليها ضد قوات الاحتلال.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، ذكرت سرايا القدس، قي بيان موجز لها: "خضنا صباح اليوم اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو بالأسلحة الرشاشة واستهدفنا آلية عسكرية بقذيفة "التاندوم".

وأكدت: "أوقعنا بهم إصابات محققة في محور الشاطئ".

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

كما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وقال المكتب في بيانه إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.



ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.



وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.