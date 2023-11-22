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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس تعليم الشيوخ يشيد بجهود مصر في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ جهود الدولة المصرية في التوصل الي هدنة إنسانية بقطاع غزة  والعمل علي ادخال المساعدات بشكل مكثف وكبير في كافة ارجاء القطاع وكذلك ادخال الوقود وبكميات كبيرة.

 

وقال دعبس فى بيان صحفى له أن الدولة المصرية دائما حاضرة في الميعاد وهي كبيرة بموقفها وقياداتها وزعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد دعبس  بنجاح الوساطة المصرية القطرية في التوصل لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة،  مؤكدا علي أن نجاح الجهود المصرية في ذلك يؤكد دور الدولة المصرية المهم و الحيوي في المنطقة ويعكس سياسة مصر الخارجية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية  وإزاء الحل الشامل والعادل للقضية علي أساس القرارات الأممية وقرار جامعة الدول العربية ومبادرة السلام العربية  بإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف بان الموقف المصري ثابت و واضح بالعمل علي حل الدولتين من اجل الوصول الي التعايش السلمي الكامل بين جميع دول المنطقة ودائما مصر تعمل علي اعلاء قيم الاستقرار الأمن والسلم الدوليين.

 

وأوضح دعبس  بأن التوصل للهدنة جاء نتيجة الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الأيام الماضية  وذلك بعد الاعتداءات الصهيونية والحرب التي لم يسبق لها مثيل  والهجمات الغاشمة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة اكثر من 50 الف فلسطيني اكثر من نصفهم من الأطفال  في تحدي صارخ للقوانيين والأعراف والقانون الدولي الإنساني وان ما تقوم به إسرائيل هو إرهاب دولة وحرب إبادة وحرق الأرض وما عليها ، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط.

وأشار دعبس  إلى أن جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة جاء نتيجة طبيعية لدور الدولة المصرية  التاريخي والمحوري والدائم  في دعم  القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني>

 واعبر دعبس عن عن فخره واعتزازه لما أثمرت عنه الجهود الدبلوماسية المصرية في التوصل للهدنة، والذي يعد انجاز حقيقي يحسب للقيادة السياسية.

و أضاف دعبس قائلا ان  الدولة المصرية ستظل دائما  الداعم والسند  الأول للقضية الفلسطينية، فالقيادة السياسية تضع هذه القضية على رأس أولوياتها وطالب دعبس المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية و القيام بدوره وان ينحاز للحق والعدل و  أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في حفظ السلام وتحقيق العدالة وإدانة الاعتداءات الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.

هدنة انسانية المساعدات الوقود قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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