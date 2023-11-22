عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يكرم أوائل طلاب مدرسة التمريض بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكريم أوائل الطلاب والطالبات في مدرسة التمريض بالغردقة. 

جاء ذلك في حضور دكتورة هديل يحيى، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والشيخ فؤاد حسن واعظ بالأزهر بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، وأميرة نور، مديرة مدرسة التمريض بالغردقة، وضحي سالم من فريق إدارة التدريب بالمديرية.

 

وفي إطار حفل التكريم، قام وكيل وزارة الصحة بتكريم الطلاب المتفوقين وتقديم الشكر لهم، مُقدمًا لهم شهادات تقدير. 

وأعرب عن سعادته البالغة بهذا التفوق، مُشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور. كما قدم التهاني للطالبات المتفوقات ولأولياء أمورهن، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية.

 

وختم وكيل الصحة الحفل بتأكيد على أهمية التميز في أداء العمل في المرحلة المقبلة، مُشيرًا إلى أن ذلك يُسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمرضى في المحافظة.

 

 

الصحة بالبحر الأحمر المنطقه الازهريه تكريم الطلاب المتفوقين مدير إدارة التدريب مدرسة التمريض مدرسة التمريض بالغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

إجلاء موظفي القرية الذكية بسبب انتشار رائحة غاز.. والشركة ترد

ترشيحاتنا

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك

وزير الخارجية الأردني يحذر من زيادة احتمالات تفجر العنف بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ