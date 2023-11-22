وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يكرم أوائل طلاب مدرسة التمريض بالغردقة

قام الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكريم أوائل الطلاب والطالبات في مدرسة التمريض بالغردقة.

جاء ذلك في حضور دكتورة هديل يحيى، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والشيخ فؤاد حسن واعظ بالأزهر بالمنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، وأميرة نور، مديرة مدرسة التمريض بالغردقة، وضحي سالم من فريق إدارة التدريب بالمديرية.

وفي إطار حفل التكريم، قام وكيل وزارة الصحة بتكريم الطلاب المتفوقين وتقديم الشكر لهم، مُقدمًا لهم شهادات تقدير.

وأعرب عن سعادته البالغة بهذا التفوق، مُشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور. كما قدم التهاني للطالبات المتفوقات ولأولياء أمورهن، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية.

وختم وكيل الصحة الحفل بتأكيد على أهمية التميز في أداء العمل في المرحلة المقبلة، مُشيرًا إلى أن ذلك يُسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمرضى في المحافظة.