إجلاء موظفي القرية الذكية بسبب انتشار رائحة غاز.. والشركة ترد

عانت القرية الذكية صباح اليوم من رائحة نفاذة للغاز تسببت فى حالة ازعاج للجميع داخل القرية .

وطبقا لمصادر مختلفة، فإن رائحة الغاز ليس مصدرها القرية الذكية ولكن المنطقة الصناعية المحيطة بالقرية .

وبشكل سريع قامت بعض الشركات بإخلاء موظفيها حفاظا على سلامتهم .

من جهتها ، كشفت شركة غاز مصر ، أنه لا يوجد تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة، أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.