القرية الذكية تعود تدريجيا لطبيعتها وهدوء فى رائحة الغاز

بدأت الحياة تعود لطبيعتها فى القرية الذكية حاليا بعدما عانت صباح اليوم، من رائحة نفاذة للغاز تسببت فى حالة ازعاج للجميع داخل القرية.

وأعلنت شركة غاز مصر، أن رائحة الغاز ليس مصدرها القرية الذكية ولكن المنطقة الصناعية المحيطة بالقرية ، وبشكل سريع قامت بعض الشركات باخلاء موظفيها حفاظا على سلامتهم .

وأوضحت الشركة، أنه لا تسريب غاز فى منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هى خاصة بمواد الرائحة التى تضاف إلى الغاز الطبيعى والتى يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعى ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أى تسريب غاز .