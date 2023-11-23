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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غابت النخوة|بسبب لهو الأطفال أجبروا جارهم على خلع ملابسه في الشارع بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واقعة غريبة غابت فيها كل معاني الإنسانية، حينما تجرد شقيقان من محافظة أسيوط من إنسانيتهم وتملك منهم الشيطان و الحس الإجرامي، حينما أجبرا جار لهم على خلع ملابسة بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، والسير عاريا في الشارع وسط المارة، انتقاما من خلالفات سابقة كانت بينهم بسبب لهو الأطفال. 

في واقعة غريبة، غابت عنها الأخلاق واحترام العرف والتقاليد والآداب العامة، أجبر شقيقان شخصا علي خلع ملابسه والسير عاريا في الطريق العام ، انتقاما منه علي مشاجرة بينهما بسبب لهو الاطفال بمحافظة اسيوط.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة الي  وقائع القضية 17632 لسنة 2019 جنايات مركز أسيوط إلى تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط بلاغا من " محمد . ك . م " المجني عليه ، بقيام كلا من " ياسر . ن . ع " وشقيقه " سنبل " وآخرين سبق الحكم عليهم باستدراجه واحتجازه دون وجه حق والتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض كان بحوزتهم وهتك عرضه بعد أن قاموا بحسر ملابسه عنه بالطريق العام بسبب خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال .

وتوصلت تحريات النقيب حسام عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أسيوط إلى قيام المتهمان وآخرين سبق الحكم عليهم بالذهاب إلى منزل المجني عليه واستدراجه بايهامة باحتياجهما إليه للقيام بأعمال حفر في الطريق الجديد بقرية درنكه وقاما بإكراهه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى ناحية السوق وقاموا بإنزاله من السيارة واحتجازه والتعدي عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية وقاموا جميعا بهتك عرضه بان حسروا عنه ملابسه عاريا أمام المارة في الشارع انتقاما منه بسبب خلافات لهو الأطفال .

وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شقيقين، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كلا منهما 10 آلاف جنيه ، وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

 

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