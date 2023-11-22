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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز خدمة الدقهلية الاجتماعية بالمركز الأول جمهوريا في مسابقة لتقييم الأداء

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فوز إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهني.
وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تهنئته لفريق العمل  لتميزهم وأدائهم المشرف متمنيًّا دوام الرقي والازدهار للعمل الاجتماعي  بالدقهلية.

وقام  علاء رزق  مدير إدارة الخدمة الاجتماعية باستلام شهادة التقدير وكأس المركز الأول من  أمل فوزي  مدير عام الادارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بوزارة الصحة.
وهنأ مكين  الأخصائية الاجتماعية بمدرسة تمريض دماص  بشري السيد لحصولها على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة افضل تدخل مهني في المواقف الطارئة.

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إدارة الخدمة الاجتماعية الصحة بالدقهلية المركز الأول جمهوريا وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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