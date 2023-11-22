فوز خدمة الدقهلية الاجتماعية بالمركز الأول جمهوريا في مسابقة لتقييم الأداء

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فوز إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهني.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تهنئته لفريق العمل لتميزهم وأدائهم المشرف متمنيًّا دوام الرقي والازدهار للعمل الاجتماعي بالدقهلية.

وقام علاء رزق مدير إدارة الخدمة الاجتماعية باستلام شهادة التقدير وكأس المركز الأول من أمل فوزي مدير عام الادارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بوزارة الصحة.

وهنأ مكين الأخصائية الاجتماعية بمدرسة تمريض دماص بشري السيد لحصولها على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة افضل تدخل مهني في المواقف الطارئة.

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