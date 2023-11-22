ثقافة جنوب سيناء تناقش طرق تعديل السلوك العدواني للطفل

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للاحتفال بعيد الطفولة.

وفي السياق أقام بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة بعنوان "سلوك الطفل نحو زملائه" بمدرسة السلام الإبتدائية، ضمن برتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تناول خلالها البشلاوي محمد - معلم أول بالتربية والتعليم، مفهوم السلوك العدواني، وأسبابه، طرق التعامل مع الطفل العدواني وخطة تعديل سلوكه، مشيراً إلى أهمية وجود قدوة حسنة في حياة الطفل.

أعد بيت ثقافة دهب مسابقة ثقافية لطلاب المعهد الديني الإبتدائي، وشهدت المدرسة الثانوية التجارية بالطور، ورشة أشغال يدوية لعمل اكسسوارات بالخرز تدريب نعمة عرفة.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، نفذت مكتبة طابا الثقافية ورشة حكي لمناقشة قصة "الجميلة النائمة"، بمشاركة رواد المكتبة من الأطفال، هذا إلى جانب ورشة أخرى نفذها بيت ثقافة أبو زنيمة، تضمنت مناقشة قصة بعنوان"رد الجميل" للكاتب عطية الإبراشي، بحضور طلاب مدرسة بلال بن رباح الإبتدائية، وذلك بهدف تنمية وتعزيز القيم الإيجابية للنشء.