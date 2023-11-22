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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح جوهرية لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

مع التلقبات الجوية والرياح المحملة بالأتربة وتغييرات الفصول ، قد يتعرض مرضى  الجيوب الأنفية لمشاكل صحية  لذلك نقدم بعض النصائح الجوهرية لنرضي الجيوب الانفية للحماية من التقلبات الجوية وفقا لموقع webmd


نصائح للحماية من التقلبات الجوية:

‌التخلص من مسببات التهيج والحساسية
‌شرب كمية كافية من الماء يوميًا.
‌وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم
‌تجنّب مسببات التهيّج مثل تدخين السجائر داخل المنزل، والابتعاد عن المنظفات الألم.
‌غسل الأنف بمحلولٍ ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.
‌عدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.
‌- وضع كمامات على الأنف حال الخروج، لتجنب استنشاق الأتربة.
‌ - وضع زيت النعناع في ماء ساخن، على أن يتم استنشاق البخار المنبعث منه، والذي يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية.
‌تجنب المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.
‌مع التقلبات الجوية ارتداء الملابس المناسبة
‌ الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل
‌تجنّب تدخين السجائر داخل المنزل، والابتعاد عن المنظفات الألم.
‌ الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل

الجيوب الانفية التقلبات الجوية الرياح الأتربة الفصول مرضى الجيوب الانفية

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