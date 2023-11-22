رسميا.. تأجيل الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لـ أوبك+ إلى 30 نوفمبر

أعلنت منظمة أوبك+، اليوم الأربعاء، أنه تم تأجيل الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ إلى 30 نوفمبر.

وقالت أوبك+ في بيان لها: "تم تأجيل مؤتمر أوبك الـ 187 والاجتماع الـ 51 للجنة الوزارية المشتركة والاجتماع الـ 36 لعملية مراقبة النفط إلى 30 نوفمبر رقم 21/2023.

وكان من المفترض أن يعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ في 25 و26 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة بلومبيرج الأمريكية، أنه من المتوقع أن يقوم أحد أكبر منتجي النفط في منظمة "أوبك" بزيادة الإنتاج في يناير المقبل.

وستزيد الإمارات مستهدف إنتاجها إلى 3.075 مليون برميل يومياً في يناير، أو نحو 135 ألف برميل يومياً أكثر مما ضخته الشهر الماضي.

وحصلت أبوظبي على هذا الامتياز في الاجتماع الأخير للمجموعة في يونيو، عندما قالت إن القيود المفروضة على حصص الإنتاج خلال فترة طويلة لم تأخذ في الحسبان زيادة الطاقة الإنتاجية التي قامت بها في السنوات الأخيرة.