مؤتمر شعبي لـ "المستقلين الجدد" بالغربية لدعم السيسي ..صور

عقد حزب المستقلين الجدد مؤتمرا شعبيا في مركز قطور بمحافظة الغربية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حضره عدد كبير من مختلف الفئات.

وأكد حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن المؤتمر أحد المؤتمرات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتي سبق إعلانها سابقا منذ بداية الحملة والتي نهدف منها إلي الوصول المواطن المصري، وزيادة وعيه بأهمية المشاركة، والخروج للتصويت كواجب وطني وليس حقا دستوريا وفقط.

وقال أحمد الجعبري، أمين الحزب بالغربية، إن المؤتمر اهتم بشرح وسرد قناعات الحزب بتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لما تم من إنجازات، وتم التركيز علي انتصار الرئيس للمواطن البسيط من خلال مشروع حياة كريمة وتكافل وكرامة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية ودعمه للفلاح والعامل المصري.

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