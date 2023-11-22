«هواوي» تحتفل بمرور 5 أعوام على إنشاء مختبر OpenLab في مصر

على هامش مشاركتها في «Cairo ICT 2023»

احتفلت شركة هواوي، بمرور 5 أعوام على إنشاء مختبر OpenLab في مصر، والذي يعد رمزاً للابتكار والتقنية في منطقة شمال أفريقيا.

ويعكس المختبر استراتيجية تعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على دعم الشركاء والعملاء المحليين في تبني أحدث التقنيات، بما في ذلك الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.



وقامت هواوي العالمية باختيار مصر لتكون المقر الرسمي لل OpenLab بمنطقة شمال افريقيا في عام 2019 وذلك لمكانة السوق المصرية كاحد اهم الاسواق الاستراتيجية لها، حيث يعمل المختبر في مصر كمركز إقليمي لخدمة عملاء وشركاء الشركة في منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم 28 دولة

وقد تم تأسيسه بهدف تطوير حلول صناعية متقدمة تستند إلى أحدث التكنولوجيات في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والنقل والطاقة الخضراء.



وخلال خمس سنوات، ساهم المختبر في تطوير أكثر من 30 حلاً صناعيًا، في القطاعات المختلفه، بالتعاون مع شركاء محليين، مما يعكس التزام هواوي بتحقيق التحول الرقمي ومساهمتها في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

