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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. حارس مرمى أرجنتيني شهير يعتدي على ضابط شرطة داخل الملعب

حارس مرمة أرجنتيني
حارس مرمة أرجنتيني شهير يعتدي على ضابط شرطة داخل الملعب

تعامل حراس المرمى الأرجنتيني الشهير  “إميليانو مارتينيز”، بخشونة مع ضابط شرطة كان يلوح بهراوة تجاه مشجعي الأرجنتين، بينما شابت مباراة تصفيات كأس العالم للأرجنتين ضد البرازيل شغب جماهيري.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  اندلعت مشاجرة جماعية في مدرجات استاد ماراكانا مساء الثلاثاء قبل فوز الأرجنتين على البرازيل 1-0، حيث اشتبكت الشرطة والمشجعون، مما أدى إلى تأجيل ركلة البداية لمدة 30 دقيقة تقريبًا. 

بعد أن بدأ مشجعو الأرجنتين والبرازيل في الشجار أثناء عزف النشيدين الوطنيين، تدخل ضباط الشرطة ضد المشجعين الزائرين في محاولة لاستعادة النظام، مما ترك بعضهم ملطخًا بالدماء نتيجة لذلك.

ووسط المشاهد المروعة، بدا مارتينيز وهو يقفز نحو المدرجات ليضرب عصا من يدي أحد الضباط قبل أن يقيده زملاؤه في الفريق. 

يُظهر مقطع فيديو منشور على منصة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، حارس مرمى أستون فيلا وهو يحاول الإمساك بذراع ضابط يشهر هراوته فوق رأسه.

إميليانو مارتينيز مشاجرة جماعية استاد البرازيل

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