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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غدًا.. «سبوت لايت» يكشف أسرارًا في حياة «نبيل عيسى» من داخل منزله

نبيل عيسى في لقاء
نبيل عيسى في لقاء خاص مع شيرين سليمان في سبوت لايت

 

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة صدى البلد ، الفنان نبيل عيسى بعد النجاح الكبير الذي حققه في حكاية ما تيجي نشوف ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذ عن كتاب بنفس العنوان للدكتور مصطفى محمود، رحمه الله. 

ويستضيف النجم نبيل عيسى فريق عمل البرنامج ومقدمته شيرين سليمان في منزله الذي يعبر عن الوجه الآخر له والذي لم يشهده الجمهور من قبل، حيث اشتهر بأدوار الشاب الشقي وأدوار الشر وحبه للسهر والتواجد في الحفلات وغيرها، إلا أن حياته الشخصية وعلاقاته الإنسانية كانت بمثابة مفاجأة، خاصة أن اللقاء كان من داخل ما يطلق عليه "محمية نبيل عيسى" المعادي. 

ويكشف نبيل عيسى خلال الحلقة اصعب اللحظات التي عاشها ضمن أحداث المسلسل وخلف الكواليس، كما يتحدث عن علاقته بالنجم أمير كرارة والتي بدأت قبل دخولهما مجال التمثيل، ويكشف أيضًا عن أصدقائه المقربين من داخل الوسط الفني، وأيضًا يتحدث عن هوايته المفضلة التي اشتهر بها بين المقربين منه ولا يعلمها الجمهور والتي كانت مفاجأة أثناء تصوير البرنامج. 

ويتحدّث أيضًا عن علاقته بالنجم محمد هنيدي وكواليس العمل معه في فيلم يا أنا يا خالتي، كما يكشف كواليس تعلمه اللغة الإيطالية بسبب مسلسل الغرفة 207 وكيف كان رد فعل فريق العمل في الكواليس عندما قام بتصوير أول مشهد وهو يتحدث الإيطالية، كما يتحدث عن مغامراته في الأدغال مع الحيوانات البرية، ويكشف ايضا عن حلمه بعيدًا عن مجال التمثيل وأسرار عن أعماله القادمة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة  مساءً.

نبيل عيسى شيرين سليمان سبوت لايت صدى البلد محمد هنيدي

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