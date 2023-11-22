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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة هوكي الجليد تضع الأمير هاري في موقف محرج أمام الكاميرات

الامير هاري
الامير هاري

شهدت مباراة لهوكي الجليد حضور  الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يعد أن اختفيا عن الأنظار فترة ليست بالقصيرة ليجلسا في مقصورة كبار الشخصيات، بملعب “روجرز أرينا” في فانكوفر بكندا.

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ومثلما فعلت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من قبل، قام الأمير هاري بإسقاط قرص الهوكي في افتتاح مباراة بين فريقي “سان خوسيه شاركس” و“فانكوفر كانوكس”، قبل أن ينضم إلى زوجته في المدرجات لحضور المباراة، التي انتهت بفوز فريق “كانوكس” 3 ـ1 على فريق “سان خوسيه شاركس”.


وفي تلك الأثناء، تعرض الأمير هاري لموقف اعتبره الكثيرون محرجًا، حيث تأخر في إسقاط القرص بعدما توقف أمام الكاميرات مبستمًا، ما اضطر أحد لاعبي الفريقين لتذكيره بإسقاط القرص.


جاء نشاط دوق ودوقة ساسيكس الرياضي هذا، بعد أيام قليلة من وصول ميجان المفاجئ إلى حدث “فارييتي” النسوي في لوس أنجلوس، للاحتفال بإنجازات المرأة في مجال الترفيه.

الامير هاري ميجان ماركل

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