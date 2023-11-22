وزير التموين يعلن تراجع أسعار السكر خلال أسبوع.. والكيلو بـ 27 جنيها

صرح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بأن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة ٩٠% فموسم الانتاج الجديد من قصب السكر الجديد يكون في يناير ٢٠٢٤، والبنجر فبراير ٢٠٢٤، فالاستهلاك من السكر ٣،٢ مليون طن والإنتاج ٢،٨ مليون طن والفجوة حوالى ٤٠٠ ألف طن.

وأكد كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية اي تي سي مع الاعلامية انجي أنور، أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر حتي ديسمبر يتم فيها استيراد السكر من الخارج سواء من القطاع الخاص او من هيئة السلع.

سعر السكر فى الأسواق

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التموين،أن منظومة السكر ثابتة ولا تعاني من اي خلل او تغير، ويوجد بها السكر بسعر ١٢.٦٠ جنيه، مضيفا أن احتياطي التموين يصل إلى أبريل ٢٠٢٤ ولكن المعروض من السكر من القطاع الخاص في الأسواق كان يعاني من ندرة في المعروض لارتفاع طن السكر إلى ٨٠٠ دولار للطن الواحد وبالتالي لم يتم استيراد الكمية المطلوبة.

وأضاف، أحمد كمال، أن وزير التموين اتخذ على الفور إجراءات سريعة وذلك بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة اكثر من شهرين بسعر ٢٤ الف جنيه للطن لشركات التجارة وشركات التعبئة ويتم توزيعها على السلاسل التجارية وعلى الشوادر المشتركة بتخفيض الأسعار وبسعر ٢٧ جنيها للكيلو.

وتابع: هناك ١٤٠٠ مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية وهناك اكثر من الف سلسلة تجارية يتاح فيها بيع السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو.