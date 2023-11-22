عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يؤكد تطور العلاقات

صدى البلد

قال النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القطاعات.

وأكمل أبو زيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %، يؤكد تطور العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية.

وأكمل عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بما يعزز التصدير.

وأكد عضو البرلمان أن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا أصبحت توليها الدولة المصرية أهمية متزايدة لما لها من أبعاد إيجابية.

شحاته أبو زيد الدول الافريقية مصر التبادل التجاري الكوميسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الشرقية

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

من اليمن.. قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ مجنحة

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

ترشيحاتنا

خصم 66%.. عرض البلاك فريداي|اشتري iPhone 12 Pro بـ 13 ألف جنيه

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن وصول المساعدات إلى غزة

دمر مربعا سكنيا.. جيش الاحتلال يرتكب مجـ زرة جديدة بحق الفلسطينيين

لفترة محدودة .. هيونداي بايون موديل 2023 بدون رسوم

محاولة هجوم إرهابي تهز معبر “رينبو بريدج” الحدودي بين أمريكا وكندا.. شاهد

لخدمة العاملين في توشكى .. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس ينتشر بالمدارس.. طبيب يحذر من ظهور تقرحات بالفم

قانون الـ 3 دقائق.. عادة تفعلها تسبب الموت المفاجئ أثناء النوم

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

شارل ديغول.. الاب الروحي للفرنسيين والذي ساعد على استقال بلاده

فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ