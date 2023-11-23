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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«آثار عين شمس»: مد استقبال ملخصات بحوث مؤتمر «علوم الفلك بالحضارات الإنسانية» 

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن كلية الآثار بجامعة عين شمس و مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مد فترة استقبال ملخصات البحوث العلمية المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي عشر لمــركـــــز الدراســــــات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية إلى ١٥ ديسمبر القادم استجابة لمطالب الباحثين الراغبين في المشاركة.

حيث يعقد المؤتمر بعنوان: «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» في الفترة من 11 إلى 12 فبراير القادم.

 

يأتى ذلك  وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة ،الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و أ. الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

 

 

وكان قد ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الاولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور  وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والساده أعضاء اللجنه الدائمه للتعليم والطلاب والسيد ابراهيم سعيد الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب ، ريهام العطيفي مدير عام الادارة العامة لشؤون التعليم والطلاب.

وفي مستهل كلمته قدم الدكتور محمد ضياء الشكر إلى الدكتورة غادة فاروق حسن - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهودها المثمرة في القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الإنتقالية  كما قام  بتوجيه الشكر إلى الدكتور محمود المتينى - رئيس الجامعة السابق لجهوده المثمرة في تطوير الجامعة كذلك وجه  الشكر إلى الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق لجهوده المثمرة في تطوير القطاع مثمنا الجهود التي بذلتها القيادات السابقة للجامعة مؤكدا على ان استكمال هذه الإنجازات هو من أهم الأولويات للفترة القادمة.

كما قام  بتهنئة  الوكلاء المعينين الجدد على توليهم منصب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

و تم عرض موجزا عن أعمال القبول بالجامعة وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية بالاضافة الى الخريطة الزمنية للعام الدراسي ، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS واكد الدكتور محمد ضياء على اهميه تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بطلاب الجامعة لسهولة التواصل بين الطالب والكلية.

كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة  و دليل القياس والتقويم.

كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات إسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية .

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