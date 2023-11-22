خبير اقتصادي: مصر ما زالت قادرة على سداد ديونها خاصة الآجلة منها

أكد الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، أن العبرة في القروض ليست نسبة الديون ولكن القدرة على سداد الدين، موضحا أن الصين ديونها 2 تريليون دولار لكن عندها احتياطات 3 تريليون دولار وقادرة على سداد ديونها وهي دول تعمل وتنتج ودورة رأس المال تعمل.

وأشار هاني توفيق، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن مصر ثاني أكبر مدين بعد الارجنتين لصندوق النقد الدولي وكل ايرادات الدولة هي الناتج المحلي الاجمالي، مؤكدا أن الدولة المصرية ما زالت قادرة على سداد ديونها خاصة الآجلة منها.

هناك ديون قصيرة

وأوضح هاني توفيق، أن هناك ديون قصيرة الاجل وأخرى طويلة الأجل وقصيرة الأجل هي التي تدخل وتستحق السداد، والقروض الخارجية نسبتها قصيرة الأجل إلى طويلة الاجل، مشيرا إلى أن هناك قروض على الدولة المصرية حتى سنة 2060.