ما معنى خليفة في القرآن والدور المكلف به؟.. خالد الجندي يجيب

استضاف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، عددًا من طلاب الجامعات خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، في حلقة تحت عنوان "حوار الأجيال"، على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء.

ما معنى خليفة في القرآن والدور المكلف به؟

وسأل حازم محمد داوود، خريج كلية تجارة جامعة الأزهر، حول معني خليفة في القرآن وما الدور المكلف به؟

ورد الشيخ خالد الجندي، قائلًا:" خليفة لها معني مهم جدًا، لو كان خليفة يخلف من سبقه يبقي مش نافعة، لأن الله عز وجل لايضعف ولا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا ضعف ولا تعتريه ما يعتري أحوال البشر، وهو منزه عن المنازلة".

وأضاف:" الله عز وجل أولًا بلا انتهاء، آخرًا بلا انتهاء، لا شىء قبله ولا شىء بعده، فهو قبل القبل وبعد البعد، لا تدركه العلوم، ولا يعرفه الحواس".

هل كان هناك مخلوقات فسدت في الأرض قبل الإنسان؟

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي سؤال حول هل كان هناك مخلوقات قبل الإنسان فسدت فى الأرض، ولذلك قاست الملائكة جنس علي جنس، وهذا ما جاء في قوله تعالي: "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"؟.



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هناك خمس احتمالات لهذا السبب، الاول وجود مخلوقات فعلا فى الارض وفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".



وأوضح خالد الجندي: "الاحتمال الثاني، ان يكون الملاىكة توقعوا أن يفسد الانسان فى الارض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن ان يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث انهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة فسدت فى الارض وبالتالى توقعوا ان يفعل الانسان هذا".