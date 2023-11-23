إشادة برلمانية بزيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا: يؤكد تطور العلاقات ويدعم تحقيق التكامل الاقتصادي

الاحصاء: زيادة نسبة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

برلماني: الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية

برلماني : زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يؤكد تطور العلاقات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

أضاف الجهاز أن أعلى القيم تركزت في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل، موضحا أن ترتيب الدول كالتالي، من بينها ليبيا: بلغــت قيمــة الصـادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل، ثم السودان حيث بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل.

أما كينيا فقد بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 10.0 % من إجمالى التكتل، و تونس حيث بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل، جيبوتي إذ بلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.

وأكد نواب على زيادة التبادل الجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال السنوات الماضية، والذي يأتي في اطار دعم الدولة المصرية التعاون الكامل بكافة القطاعات مع القارة السمراء.

وقال النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القطاعات.

وأكمل أبو زيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %، يؤكد تطور العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية.

وأكمل عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بما يعزز التصدير.

وأكد عضو البرلمان أن تنمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا أصبحت توليها الدولة المصرية أهمية متزايدة لما لها من أبعاد إيجابية.

وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تزايد واضح في معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، منوها زيادة حجم الاستثمارات في السنوات الماضية بشكل كبير.

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد العلاقات المصرية الإفريقية في الفترة قبل عام 2014 كانت متوترة بشكل كبير، ولكن القيادة السياسية بذلت مساعي كبيرة من أجل تنامي العلاقات مرة اخرى وعودة مصر للريادة بالقارة السمراء

وثمن هلال الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وزيادة في حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا .