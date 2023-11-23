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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتحي سند: اتحاد جدة الأقرب للفوز على الأهلي في كأس العالم للأندية

صدى البلد

نشر الاعلامي احمد شوبير تصريحات الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : فتحي سند "اتحاد جدة الأقرب للفوز على الأهلي في كأس العالم للأندية، ومعاناة الأهلي هجوميا لاتزال مستمرة".

 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة السلة رجال في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

 

ويبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر،، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

 

ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

 

ويحتاج الأهلي لمساندة ومؤازرة جماهيره لتعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ٧٥-٦١ لصالح المنافس.

 

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