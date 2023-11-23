مصرع 4000 فلسطيني غير كاف.. فيديو لمستشار وصاحب عربة طعام يثير الجدل

أشار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق التيك توك الكثير من الجدل وسخرية واستنكار رواد السوشيال ميديا

وقد وثق مقطع الفيديو قيام ، وهو موظف سابق في وزارة الخارجية ومسؤول في الأمن القومي للمستشار للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقيامه بالأعتداء على أحدى بائعي الأطعمة في نيويورك، ووصفه بالإرهابي ويقوم بتوبيخه ببعض لتعليقات المعادية للإسلام وللنبي محمد.

وأشار سيلدويتز عبر المقطع " قتلنا 4 آلاف طفل وهذا غير كاف"وقد طلب البائع من ستيوارت سيلدويتز ، بالذهاب مرددا سأتصل بالشرطة.

ليردد مسؤول الأمن القومي “ سيلدويتز ” أنا أقف هنا" أنا أميركي" إنها دولة حرة".

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي

https://www.tiktok.com/@blinxnews/video/7304203809436241154?_r=1&_t=8hZsO6a3tmY