حتى 500 جنيه بالعام الجديد.. أعلى نسبة زيادة في أسعار الذهب

أكد أمير رزق، عضو رابطة الجواهرجية، أن الذهب ملاذ أمن و أفضل استثمار في الوقت الحالي، متوقعا زيادته من 300 إلى 500 جنيه مع الاحتفالات بالعام الجديد.

ونصح أمير رزق، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على شاشة MBC مصر، بشراء السبائك و جنيهات الذهب، منوها إلى أن دولار الذهب لأول مرة يقوم بسبق الدولار، لافتا إلى أن هذه الحالة ستسمر حتى أن توفر الدولة و تقوم بحل أزمة الدولار.

أعلى نسبة زيادة رأيتها في أسعار الذهب

وأوضح، أنه يتم احتساب سعر جرام الذهب وفقا لسعر الدولار بـ 51 جنيه في السوق، معقبا: "اليومين دول هي أعلى نسبة زيادة رأيتها في أسعار الذهب".