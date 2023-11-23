هرد على أسئلتكم واكتب لكم العلاج .. أول تعليق للدكتور هاني الناظر بعد اصابته بالسرطان

تصدرت الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية محركات البحث وذلك بسبب عودته من جديد على صفحته الشخصية فيسبوك بعد ان غاب عنها لفترة بسبب اصابته بمرض السرطان ومكوثه بالعناية المركزة بسبب جلسات الكيماوي .

اول تعليق من هاني الناظر بعد جلسات الكيماوي

قال هاني الناظر، الحمد لله ..يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتي الان ولفترة قادمة لكن باذن الله وقوته ورحمته اتمني ان لا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من اسئلتكم الطبية والاجابة عليها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.