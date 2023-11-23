عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محدش فاهم.. مريهان حسين توجّه رسالة غامضة على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مريهان حسين ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وكتبت: “ الدنيا مش مستاهلة وفانية بس محدش فاهم”. 

أحدث أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة مريهان حسين مسلسل “مشوار الونش” مريهان حسين موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مشوار الونش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

ترشيحاتنا

تكدس مروري وأوناش ضخمة لرفع كوبري أحمد عرابي المنهار.. صور

مدير مستشفى غزة الأوروبي: خروج المنظومة الصحية بالقطاع عن الخدمة أمر غير مسبوق

فى 5 خطوات.. اعرف لجنتك بالرقم القومى في الانتخابات الرئاسية 2024

الاحتلال يعتقل بعض الكوادر الطبية النازحين من مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة

7 قرارات لاتحاد المهن الطبية بشأن مزايا جديدة في مشروع العلاج |تفاصيل

مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ