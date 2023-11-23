زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق النيران قبالة شواطئ رفح بغزة

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بقصف الزوارق الإسرائيلية مواقع قبالة شواطئ رفح.

كما افاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، اليوم الخميس، بدوي صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي و استهداف عسقلان برشقة صاروخية.

كانت قد أعلنت قطر، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن المحادثات التي تجريها بلاده ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

وأضاف الأنصاري أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.