انهيار اتفاقية السلام بين الكوريتين بعد إطلاق بيونج ياج قمرا للتجسس..ماذا يحدث؟

بعد إطلاق بيونج يانج لأول قمر صناعي للتجسس العسكري، احتدمت التوترات في شبه الجزيرة الكورية، إذ أعلنت بيونج يانج اليوم، الخميس، أنها ستلغي حزمة من إجراءات بناء الثقة العسكرية مع كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وكانت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية قد وقعتا اتفاقية عسكرية شاملة (CMA) في عام 2018، بهدف خفض التهديدات العسكرية على طول الحدود.

ولكن الاتفاق تحول إلى ورقة بيضاء مع تقدم كوريا الشمالية في تطوير أسلحتها النووية، وزيادة كوريا الجنوبية للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة واليابان.

وفي رد فعل على إطلاق القمر الصناعي، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستعلق جزئيا تنفيذ الاتفاق، وستعيد تشغيل أنظمة المراقبة بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح.

وردت كوريا الشمالية بالتخلي عن الاتفاق بالكامل، واستئناف جميع الأنشطة العسكرية التي تم تعليقها.

وقالت كوريا الشمالية إنها ستحمل كوريا الجنوبية المسئولية عن أي صراع لا رجعة فيه بين البلدين.

وأبلغت كوريا الجنوبية أن القمر الصناعي الكوري الشمالي، الذي يسمى ماليجيونج -1، تمكن من التقاط صور للقواعد العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ.

وكان الاتفاق العسكري بين الكوريتين قد تضمن عدة إجراءات لبناء الثقة، مثل حظر التدريبات القريبة من الحدود، وتقييد استخدام الذخيرة الحية، وإنشاء خط اتصال عسكري ساخن.

ولكن هذا الاتفاق تعرض لانتقادات من قبل المحللين والمسئولين الكوريين الجنوبيين، الذين اعتبروه تنازلا أحاديا الجانب من كوريا الجنوبية، وأنه أضعف قدرتها على رصد وردع كوريا الشمالية.

وقالوا إن الاتفاق كان ميتا قبل إطلاق القمر الصناعي، خاصة بعد تدهور العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في عام 2019، وانتخاب رئيس كوريا الجنوبية المحافظ يون سوك يول في العام الماضي.

وأعربوا عن عدم الأسف لانهيار الاتفاق.