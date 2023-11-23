مصدر مسئول: استمرار الاتصالات بين مصر وقطر وأمريكا لسرعة البدء في الهدنة بغزة

أكد مصدر مصري مسئول لقناة “القاهرة الإخبارية”، استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة في قطاع غزة.

كما أكد مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر تعقد اتصالات مع جميع الأطراف للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.