عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر مسئول: استمرار الاتصالات بين مصر وقطر وأمريكا لسرعة البدء في الهدنة بغزة

علم مصر
علم مصر

أكد مصدر مصري مسئول لقناة “القاهرة الإخبارية”، استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة في قطاع غزة.

 

إعلام عبري يكشف عن حجم الخسائر المالية لإسرائيل في حرب غزة

الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة محور اهتمام كبار كتاب صحف القاهرة

كما أكد مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر تعقد اتصالات مع جميع الأطراف للاتفاق  على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى  اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

 

كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

مصدر مصر غزة قطر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

تكدس مروري وأوناش ضخمة لرفع كوبري أحمد عرابي المنهار.. صور

مدير مستشفى غزة الأوروبي: خروج المنظومة الصحية بالقطاع عن الخدمة أمر غير مسبوق

فى 5 خطوات.. اعرف لجنتك بالرقم القومى في الانتخابات الرئاسية 2024

الاحتلال يعتقل بعض الكوادر الطبية النازحين من مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة

7 قرارات لاتحاد المهن الطبية بشأن مزايا جديدة في مشروع العلاج |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ