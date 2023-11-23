غارة إسرائيلية تستهدف بلدتين جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن هناك غارة إسرائيلية تستهدف منطقة العليق بين بلدتي البستان ويارين في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك ردًا على إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مزارع شبعا المحتلة.

وكان قد تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه موقع للجيش "الإسرائيلي" عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي أمس الأربعاء.

وأصدر حزب الله اللبناني في وقت سابق بيان قال فيه : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر يوم الأربعاء تجمعًا ‏لجنود العدوالإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.