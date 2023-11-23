أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر الاسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 25,326.1 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 30,502.61 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10,791.76 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5,077.43 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 7,441.33 نقطة.

