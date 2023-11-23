محافظ الإسكندرية: استمرار جهود مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفي هذا الصدد واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فوري لعدد 207 مواطنين بحي العجمي ومركز ومدينة برج العرب الذين يعرفون القراءة والكتابة وذلك للوقوف على مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم.

وقد أوضحت المهندسة جيهان مسعود، أن المحافظة تستهدف القضاء على الأمية وتسعى لتحقيق ذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين واتساقًا مع رؤية الدولة لمحو الأمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة لبناء أسس التنمية البشرية في الجمهورية الجديدة.