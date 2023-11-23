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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فعاليات المنتدى الأول لقطاع البرامج الفرنكوفونية بجامعة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، المنتدى الأول لقطاع البرامج الفرنكوفونية، وذلك للتعريف بالبرامج العلمية والأدبية والتربوية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية بكليات الجامعة المختلفة، والتعريف بالدرجات المزدوجة مع الجامعات الفرنسية، وتعزيز التعاون بين الأقسام التى تقوم بتدريس مواد أدبية أو علمية متخصصة باللغة الفرنسية فى بعض كليات الجامعة، وكذلك تأصيل وتوسيع روابط التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات المعرفية الفرنكوفونية، واستقدام الوافدين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.

شارك فى حضور المنتدى مسئولي البرامج الفرنكوفونية بكليات الجامعة المختلفة، وجامعة سنجور، وقطاع الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، وممثلى بعض المؤسسات المعرفية الفرنكوفونية والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض، وذلك  تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

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وفى كلمتها، أشارت الدكتورة عبير الوكيل نائب المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ومسئول العلاقات الفرنكوفونية بالجامعة، إلى المحاور الرئيسية للمنتدى التى تناولت التعريف بالبرامج العلمية باللغة الفرنسية بكليات الجامعة، وإتجاهات التطوير فى البرامج العلمية المانحة للدرجات المزدوجة، وعلاقة البرامج المطروحة بمشروعات تطوير التعليم بالدولة، والرؤى المستقبلية التى تصبو إلى خلق فرص حقيقية للتميز من خلال تأصيل الاهتمام بمجال التعاون الفرنكوفوني وما له من أثر إيجابي فى زيادة إقبال الطلاب على تلك البرامج المتميزة.
   شهد المنتدى مناقشات ثرية حول دور البرامج العلمية باللغة الفرنسية والدرجات المزدوجة مع الجامعات الفرنسية فى تعزيز تنافسية الخريجين في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

الاسكندرية البرامج العلمية الجامعات الفرنسية الدكتور عبد العزيز قنصوه الدول الافريقية الدرجات المزدوجة المحاور الرئيسية اللغة الفرنسية الفرنكوفونية

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