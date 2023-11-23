أستاذ علاقات دولية: دور ريادي لـ مصر في تحقيق التهدئة بـ غزة|فيديو

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على مجهودات مصر من أجل إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل للمحتجزين.

وقال حامد فارس في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الهدنة الإنسانية في غزة، ستكون البداية للعمل على وقف إطلاق النار، تمهيدًا للوصول إلى عملية سياسية شاملة".

وأضاف حامد فارس:" الهدنة لبنة أساسية لاستقرار الأوضاع، والعمل على خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية، وصولًا إلى تفاهمات سياسية تضبط المشهد في غزة.

وذكر أستاذ العلاقات الدولية:" مصر نجحت في فرض إرادتها فيما لم ينجح فيه أحد بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى أنّ المفاوض المصري نجح أيضًا في وقف عدوان إسرائيل على الفلسطينيين الذي استمر لمدة 51 يومًا في العام 2014.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنّ مصر تكرر نفس دورها الريادي والتاريخي والمحوري، وهو العمل على التنسيق ووقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية، ستكون أساسًا لوقف إطلاق النار بصورة دائمة.