إدخال 90 شاحنةمساعدات إنسانية وإغاثية للفلسطينيين في غزة

واصل الهلال الأحمر المصري إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء ، اليوم الاربعاء ، إلى قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى في أزمته بسبب أحداث الحرب.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إنه تم خلال إدخال 90 شاحنة مساعدات غذائية وادوية ومستلزمات طبية من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطينى.

شاحنتا وقود :



كما تم ادخال شاحنتي وقود اليوم ، عن طريق معبر رفح البري، ليصل اجمالي عدد الشاحنات التي تك إدخالها منذ بداية العدوان على غزة 13شاحنة وقود.

كما تواصل مصر استقبال جرحى فلسطينيين من المصابين في أحداث غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية والمعاهد الطبية حيث يتم نقلهم لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية إلى جانب عبورعدد من حملة الجوازات الأجنبية مزدوجي الجنسية القادمين من غزة فى طريقهم للسفر عن طريق الاراضي المصرية إلى بلادهم.