تعليم شمال سيناء تناقش آلية توزيع المديرين الجُدد من الدفعة الأولى للمُبادرة الرئاسية

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء، اجتماعاً مع مديري التنسيقات الابتدائي والاعدادي والثانوي ومدير إدارة المدارس الرسمية للغات لمناقشة آلية توزيع المديرين الجدد من الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة , تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



14مديرًا:

وقد أفاد وكيل الوزارة بأنه سيتم توزيع عدد الـ 14 مدير مدرسة الجدد وذلك حسب القواعد والقرارات الخاصة بذلك.



حضر اللقاء كل من محمد رباع مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي ، ومحمد عبد الله العدوي مدير إدارة تنسيق التعليم الاعدادي والثانوي، ومحمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وعبد القادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة، وأحمد ممدوح بمكتب وكيل الوزارة .



