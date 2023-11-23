كبير الأثريين: شجر الدر كانت وفية لزوجها السلطان.. ولم تكن تريد الحكم|فيديو

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن الملكة شجر الدر تزوجت من السلطان الصالح نجم الدين، وأنجبت له ولدا اسمه خليل، وتوفي في طفولته، لافتاً إلى أنها كانت امرأة قوية الشخصية شديدة الذكاء، استطاعت أن تحافظ على قوة الجيش المصري بعد وفاة السلطان والحفاظ على الجيش وعدم تأثر الحالة المعنوية بعد وفاته في ظل الحرب مع الصليبيين الشرسة.

السلطانة شجر الدر كانت وفية لزوجها السلطان

وقال مجدي شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، عبر برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن السلطانة شجر الدر، كانت وفية لزوجها السلطان، حيث سجنت معه في فترة اعتقاله في الكرك بعد خلاف مع أخيه العادل.

وأضاف أن الحملة الصليبية السابعة جاءت إلى مصر في عهد السلطان نجم الدين، وتصدى للحملة، حيث تولى حكم مصر لمدة 10 سنوات.

وأشار كبير الأثريين إلى أن السلطانة شجر الدر، تكتمت على خبر وفاة زوجها السلطان، مؤكداً أنها أعلنت أن السلطان مريض، واجتمعت شجر الدر بأمراء الجيش للتصرف في الأمر، وهو ما يؤكد أنها كانت لا تريد الحكم، وأرسلت إلى ابنه توران شاه للعودة من الشام لأمر هام ثم الحديث عن مبايعته لتولي الحكم بعد والده السلطان.