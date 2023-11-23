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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير يكشف تفاصيل مثيرة عن حياة السلطانة شجر الدر|فيديو

شجرة الدر
شجرة الدر

تحدث كبير الأثريين مجدي شاكر، عن تفاصيل مثيرة عن حياة السلطانة شجر الدر، التي حكمت مصر، بعد وفاة زوجها السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين، لافتاً إلى أنها إحدى أبرز الشخصيات اللامعة في تاريخ مصر والسياسية الإسلامية.

 شجر الدر امرأة أرمنية الأصل

أضاف مجدي شاكر خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ،أن شجر الدر امرأة أرمنية الأصل و كانت جارية،مؤكداً أنها كانت تتميز بالذكاء الكبير، شديدة الجمال، و كانت تجيد القرأة و الكتابة و الغناء، وجاءت إلى مصر في وقت صعب كانت تعاني فيها البلاد من الحروب كذلك العالم الإسلامي مع الصليبيين.

وتابع كبير الأثريين، أن الملكة شجرةط الدر، تزوجت من السلطان الصالح نجم الدين، وأنجبت له ولدا اسمه خليل، إلا انه توفي في طفولته، لافتاً إلى أنها كانت امرأة قوية الشخصية شديدة الذكاء، استطاعت أن تحافظ على قوة الجيش المصري بعد وفاة السلطان والحفاظ على الجيش وعدم تأثر الحالة المعنوية بعد وفاته في ظل الحرب مع الصليبيين الشرسة.

 

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