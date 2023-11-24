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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستريح الدراسات العليا| حكاية موظف جامعة الزقازيق المتهم بالنصب على الطلبة وجمع 14 مليون جنيه.. تفاصيل

صدى البلد

تعيش جامعة الزقازيق حالة من التوتر والاستياء بسبب الاتهامات الموجهة لـ هـ. أ، مدير شؤون الدراسات العليا، الذي يُزعم أنه قام بالنصب علي طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم وتعرض لها أكثر من 1000 طالب بمبلغ يفوق الـ 14 مليون جنيه. وفي هذا التقرير، سنلقي الضوء على تفاصيل هذه القضية الهامة.

سيناريو الاتهامات

ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن المتهم يواجه اتهامات بالنصب على 47 طالبًا على الأقل، حيث اتهم بالحصول على أموال تحويلات منهم بصفته الوظيفية كمدير شؤون الدراسات العليا. ويُزعم أن هذه الأموال تجاوزت 14 مليون جنيه، مما أثار استياء واستنكار الطلاب المتضررين.
 

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