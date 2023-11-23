وصول 10 مصابين من غزة عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بوصول 10 مصابين من قطاع غزة عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية.

وفي وقت سابق، قدم مازن أبو حرز، أحد المرافقين للمصابين من غزة بمستشفى العريش، الشكر للدولة المصرية ومنظومة الصحة المصرية لما تقدمه من خدمات لمصابي غزة.

وقال مازن أبو حرز، في تصريحات تليفزيونية، إن هيئات الصحة تتحمل كل شيء خاص بعلاج المرضى الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر دائما مع أبناء غزة ودعم القضية الفلسطينية دائما.

وأضاف: "عايزين من المصريين الدعاء ولا ينقصنا شيء ولا نفكر في الأكل، ولكن دخلوا العلاجات اللي مقطوعة عنه في الجانب الفلسطيني".