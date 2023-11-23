فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة حكمها بالحبس سنة (غيابي) على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد إحدى البنوك.

حبس الفنان محمد رمضان

كان الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.