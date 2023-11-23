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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الممشي السياحي الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث


كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات ديوان عام المحافظة بمتابعة أعمال التنفيذ الجارية في مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة .

 

و يمتد الممشى من مسجد الاوابين حتي المقابر بمنطقة قولنجيل، وطالب "مختار"بضرورة تكثيف العمل بالممشي الجديد وتحديد نسب التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه،  هذا وقد اكد "مختار"ان مشروع الممشي الجديد بالمنصورة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس ترفيهي  لأبناء مدينة المنصوره.. 


وقد ثمن مختار" دور وزرات النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ المشروع لخدمة أبناء الدقهلية، واوضح "مختار" أن الممشي  الجديد علي النيل يضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1,250 متر ، ويتم تنفيذه علي مرحلتين، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.. 


ومن جانبها اوضحت مدير عام متابعة المشروعات انه تم اليوم متابعة الاعمال الجارية بالمشروع حاليا حيث تجري  أعمال الانترلوك برصيف الكورنيش بالتوازي مع رصيف المباني مع مد مواسير صرف الامطار ، وجاريكذلك  أعمال البلدورات و أعمال مباني السور وكذا تركيب البرامق ، كما تتم ايضا تمهيد الشارع الجانبي بجوار مأخذ المياه كمخرج للممشي..

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية جان مدينة المنصورة محافظ الدقهلية والتخطيط ممشى سياحى متابعة المشروعات

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