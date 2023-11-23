الصليب الأحمر يتعرض لإطلاق نار خلال محاولة إيصال الدعم إلى شمال غزة

أكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة، تلقيهم نتلقى العديد من الاتصالات من العالقين في شمال القطاع والأوضاع الإنسانية تتفاقم بمرور الوقت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة :" تعرضنا لإطلاق النار خلال محاولتنا إيصال الدعم الإنساني إلى شمالي القطاع".

وفي سياق متصل، أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الاحمر:" آلاف الأسر التى نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ما زالت بلا مأوى".

وأكمل متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر:" نحن على أهبة الاستعداد لتقديم كل الخدمات اللازمة للمدنيين في قطاع غزة.. ويجب تحقيق تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية".