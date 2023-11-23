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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة ربة منزل عقب خروجها من البنك بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة ،بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لثلاثة متهمين قاموا بسرقة ربة منزل بالإكراه عقب خروجها من احدى البنوك بدائرة  بدائرة مركز شبين القناطر والاستيلاء على اموالها بالاكراه. 
وتعود احداث الواقعة في القضية رقم 1095 كلى شمال بنها حيث قام كل من ا. ع، 27 كهربائى ، وم. ع، 30 سنة نقاش، وا.م مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين اعترضا طريق المجنى عليها وقاموا باشهار سلاح ابيض في وجهها وإطلاق اعيرة نارية واستولوا على كيس أسود اللون خاصيتها وبه مبلغ مالى ولاذوا بالفرار بواسطة دراجة نارية كانوا يستقلونها.
وتابع أمر الإحالة، ان المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة كما هو موضح في التحقيقات.
وكانت قد امرت جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق. 

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