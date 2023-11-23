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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميكنة وإنهاء تسجيل وتجديد اشتراكات التجار بشعبة الذهب

صدى البلد

 

أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن تخصيص مقر إداري لاتحاد العام للغرف التجارية داخل قاعة المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو III " والمقرر انطلاقه الأحد المقبل والذي سيستمر في الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر، وذلك للتسهيل على التجار الانضمام للشعبة وتسجيل عضويات جديدة تمنح لصحابها المميزات التي توفرها الشعبة لاعضائها ، ويختص المكتب بإنهاء كافة إجراءات تجديد اشتراكات التجار وتسجيل الاشتراكات الجديدة بالشعبة العامة للذهب وتسليم كارنيهات عضوية الشعبة فوريا بعد جهود الشعبة المتواصلة منذ بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة في ميكنة كافة الإجراءات اللازمة لذلك .
وأوضح ميلاد أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الشعبة علي تقديم خدمات جديدة ومتطورة لكافة العاملين بقطاع إنتاج وتداول الذهب والمشغولات الذهبية بغض النظرعن الحجم المالي للمشروع  كما تأتي للتكامل مع مجهودات الدولة لتنظيم وتطوير تجارة الذهب بالأسواق المحلية وتطويروميكنة الخدمات .
مشيرا الي أن تلك الخطوة تشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري كما تعد خطوة غير مسبوقة من الغرف التجارية لتسهيل انضمام الأعضاء وتسجيلهم ومنحهم إثبات شخصية تجارية مسجلة بوسائل متطورة ومبسطة.
ومن جانبه قال لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة أن مجلس إدارة الشعبة قد أخذ علي عاتقه تبني تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المهنة وأعضاء المجتمع التجاري وطريقة تقديمها بما يتماشى مع التطورات التقنية والمتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن الشعبة تعمل بكافة الوسائل لتوسيع قاعدة اعضائها ومنح مميزات الانضمام لكافة العالملين بالقطاع كما لا تدخر جهدا لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بتداول الذهب بالأسواق مع الجهات الحكومية والرقابية لتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تجار الذهب بمصر ومناقشة اهتمامت و هموم ابناء ذلك القطاع التجاري الهام مع كافة المسئولين . 
وحول الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراء الاشتراك أو التجديد أوضح أسامة الجلاء سكرتير عام الشعبة أن الأوراق اللازمة تشمل التالي:
صورة سجل تجاري سارية.
صورة البطاقة الضريبية سارية.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعضو بالسجل التجاري.
وصل سداد الغرفة التجارية للعام الحالي.
سداد مبلغ 1000 جنيه قيمة الاشتراك بالشعبة العامة.

اتحاد العام للغرف التجارية الجهات الحكومية الخدمات المقدمة الشعبة العامة للذهب

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