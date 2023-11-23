أمين عام اتحاد الصحفيين: 60 شهيدا من أبناء المهنة حتى الآن |فيديو

قال علي المرعبي، أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، إن ما تعرض له الصحفيون في غزة منذ 7 أكتوبر و حتى الأن، هو جريمة موثقة، لإسكات الصوت الإعلامي ،وعدم نقل الحقيقة لكل أنحاء العالم، مما يحدث من حجم مجازر جيش الاحتلال داخل قطاع غزة واستهدافهم للمدنيين خاصة الأطفال والنساء.

عدد الشهداء من الصحفيين غير مسبوق

وأضاف علي المرعبي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"DMC"، أن عدد الشهداء من الصحفيين بلغ حوالي 60 شهيدًا حتى الآن ، مؤكداً أن هذا الرقم يعد غير مسبوق على مستوى العالم، في مدة لم تتجاوز 45 يوماً.



وأشار أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا إلى، أنه من الواضح أنّ الكيان الصهيوني يستهدف الصحفيين متعمداً، لإسكاتهم وعدم نقل الحقائق الميدانية بقطاع غزة إلى الرأي العام ودول العالم.

