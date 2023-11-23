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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمين عام اتحاد الصحفيين: 60 شهيدا من أبناء المهنة حتى الآن |فيديو

صحفيين غزة
صحفيين غزة

قال علي المرعبي، أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، إن ما تعرض له الصحفيون في غزة منذ 7 أكتوبر و حتى الأن، هو جريمة موثقة، لإسكات الصوت الإعلامي ،وعدم نقل الحقيقة لكل أنحاء العالم، مما يحدث من حجم مجازر جيش الاحتلال داخل قطاع غزة واستهدافهم للمدنيين خاصة الأطفال والنساء.

عدد الشهداء  من الصحفيين غير مسبوق

وأضاف علي المرعبي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"DMC"، أن عدد الشهداء  من الصحفيين بلغ حوالي 60 شهيدًا حتى الآن ، مؤكداً أن هذا الرقم يعد غير مسبوق على مستوى العالم، في مدة لم تتجاوز 45 يوماً.


وأشار أمين عام اتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا إلى، أنه من الواضح أنّ الكيان الصهيوني يستهدف الصحفيين متعمداً، لإسكاتهم وعدم نقل الحقائق الميدانية بقطاع غزة إلى الرأي العام ودول العالم.
 

 

الصحفيين غزة جيش الاحتلال اوروبا الحقائق الميدانية الكيان الصهيونى الشهداء

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